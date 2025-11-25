Giornale di Brescia
Atto sacrilego ad Ostia, profanata una chiesa

ROMA, 25 NOV - La comunità parrocchiale di San Nicola di Bari a Ostia (Roma) è stata scossa da "un gravissimo e inqualificabile atto sacrilego avvenuto nel pomeriggio di oggi all'interno dell'edificio sacro. Ignoti vandali si sono introdotti nella chiesa compiendo un gesto di profonda profanazione: escrementi umani sono stati rinvenuti in diversi punti dell'edificio, incluso l'altare". Lo comunica la diocesi di Roma sottolineando che il cardinale vicario Baldo Reina e il vescovo ausiliare del Settore Sud, monsignor Renato Tarantelli Baccari, "a nome dell'intera comunità, hanno espresso il proprio dolore e la ferma condanna per l'azione, definendola un atto non solo di vandalismo, ma di violenza spirituale contro la fede e il sentimento religioso dei fedeli". La diocesi chiede alle forze dell'ordine di "fare piena luce sull'accaduto".

