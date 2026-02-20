Giornale di Brescia
Attività effusiva allo Stromboli, flusso lavico nella Sciara del fuoco

CATANIA, 20 FEB - Sul vulcano Stromboli è in corso un'attività effusiva da tracimazione lavica dalla bocca N2 dell'area craterica Nord che produce un modesto e lento flusso lavico cui fronti si attestano nella parte alta della Sciara del Fuoco. Il fenomeno è osservato dalle 19:10 dalla rete di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania. Continua l'attività esplosiva ordinaria in entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud, con frequenza ed intensità a regime variabile. Dal punto di vista sismico l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente all'interno della fascia dei valori alti. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell'ampiezza delle esplosioni. Al momento, non sono visibili variazioni di rilievo sui segnali delle reti di deformazione del suolo.

CATANIA

