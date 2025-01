Attiviste perquisite, sabato presidio alla Questura di Brescia

MILANO, 15 GEN - "Ad ogni forma di repressione risponderemo con la lotta" è lo slogan con cui è stato indetto per sabato pomeriggio alle 15.30 un presidio di protesta davanti alla questura di Brescia dopo le polemiche seguite alla denuncia di una attivista di Extinction Rebellion sul fatto che ad alcune manifestanti portate in questura sia stato chiesto di fare piegamenti senza biancheria intima. L'appuntamento è stato organizzato dal centro autogestito Magazzino 47, dal collettivo Onda studentesca e dall'associazione Diritti per tutti e l'invito è stato postato anche da Extinction Rebellion. Si tratta di "un presidio di denuncia - hanno spiegato dall'associazione Diritti per tutti - contro gli abusi della polizia e in solidarietà" agli attivisti. "Insieme - hanno aggiunto - rispondiamo all'avanzata autoritaria del governo, fermiamo il ddl repressione".