Attilio Fontana, c'è contatto con produttori docufilm su Segre

MILANO, 14 NOV - "Stiamo parlando con i produttori" del docufilm su Liliana Segre, "per capire se sia possibile mettere a disposizione uno dei nostri locali. È una questione anche politica. Siamo in contatto e credo si debba dire grazie a Giulio Gallera (consigliere di Forza Italia che ha proposto di farlo vedere all'Auditorium Gaber di Regione Lombardia, ndr) che ha avuto questa iniziativa": così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Pirelli, sulla decisione del cinema Orfeo di Milano di non proiettare il docufilm. Secondo Fontana si tratta di un "segnale molto preoccupante": "Proprio oggi ho ricevuto un messaggio in cui addirittura un albergatore ha dichiarato che non ritiene graditi eventuali clienti di origine ebraica, e questo è inquietante - ha concluso - è la dimostrazione che chi poi cerca di soffiare su queste cose per speculazioni politiche, rischia di creare delle preoccupanti conseguenze che bisogna cercare di spegnere fin dall'inizio".