Atteso in Cdm il decreto di proroga delle armi all'Ucraina
AA
ROMA, 02 DIC - Un decreto legge per prorogare l'autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, a quanto si apprende, dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei ministri previsto per giovedì. Il provvedimento è infatti all'ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria convocata per domani pomeriggio a Palazzo Chigi.
