Attese più di 2mila persone per l'apertura del G7 disabilità

PERUGIA, 10 OTT - Sono attese circa 2.000 - 2.500 persone alla prima giornata del "G7 inclusione e disabilità" che si svolgerà il 14 ottobre ad Assisi, nella piazza inferiore di San Francesco, con la cerimonia di accoglienza delle delegazioni ministeriali. Lo ha detto la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, che si è svolta a Perugia. Prima giornata alla quale potranno partecipare cittadini e associazioni e saranno coinvolti volontari provenienti da varie realtà. "L'Umbria è una terra che è pronta a fare meglio per l'inclusione e per il tema della valorizzazione delle persone - ha detto la ministra -. Questo è un tema a cui tengo moltissimo perché penso che sia il vero passo avanti. Se vogliamo parlare di formazione, di lavoro e di inclusione stessa dobbiamo pensare in che modo guardare le potenzialità delle persone e dare occasioni. Io penso che l'Umbria, dopo questa esperienza sia pronta a raccogliere questa sfida e a dare delle risposte sempre più concrete".