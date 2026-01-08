Giornale di Brescia
Attese informative su Acca Larentia, verso apertura fascicolo

ROMA, 08 GEN - La Procura di Roma è in attesa delle informative da parte delle forze dell'ordine in relazione alla commemorazione di Acca Larentia che ha visto ieri la partecipazione di oltre mille appartenenti a movimenti di estrema destra. Dopo l'arrivo dell'incartamento da parte delle forze dell'ordine i pm di piazzale Clodio apriranno formalmente un fascicolo di indagine per violazione delle leggi Mancino e Scelba. Intanto è fissata per il 20 febbraio l'udienza gup per 31 persone, tutte appartenenti a CasaPound, che effettuarono il saluto il 7 gennaio del 2024.

