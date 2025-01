Attese informative su Acca Larentia, verrà aperto un fascicolo

ROMA, 08 GEN - La Procura di Roma è in attesa delle informative da parte delle forze dell'ordine in relazione alla commemorazione di Acca Larentia che ha visto ieri la partecipazione di oltre mille appartenenti a movimenti di estrema destra. Dopo l'arrivo dell'incartamento da parte di Digos e Nucleo Informativo dei Carabinieri i pm di piazzale Clodio apriranno formalmente un fascicolo di indagine per violazione delle leggi Mancino e Scelba. I pm capitolini, il 18 dicembre scorso, hanno proceduto alla chiusura del procedimento relativo alla adunata del 7 gennaio del 2024 a carico di 31 persone che ora rischiano di finire sotto processo.