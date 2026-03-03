Atterrato a Malpensa aereo da Abu Dhabi con 200 studenti

MALPENSA (VARESE), 03 MAR - È atterrato alle 19.25 il volo da Abu Dahbi che ha riportato a casa 200 studenti italiani da Dubai dove da sabato sono avvenuti bombardamenti dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran. Genitori e amici li hanno attesi al Gate B degli arrivi al terminal 1 di Malpensa, dove è imponente la presenza delle forze dell'ordine. "Siamo qui dalle 17, forse anche da prima", spiegano sorridendo quattro mamme in attesa dei figli, studenti della scuola internazionale di Pavia. "Sono stati giorni di apprensione, i ragazzi sono stati fantastici: hanno sentito le esplosioni ma non hanno mai ceduto al panico. Non siamo mai stati soli. Ci sono sempre stati vicini tutti, questo ci ha aiutato. Adesso vogliamo solo riabbracciarli". "Vogliamo ringraziare il ministro Tajani, il Governo, tutti coloro che ci sono stati vicini - aggiungono due papà arrivati a Malpensa da Napoli - Siamo sempre stati in collegamento con loro. I nostri figli hanno passato almeno due ore in un bunker. Le esplosioni le abbiamo vissute in diretta con loro. Anzi sono stati loro che ci hanno calmato mostrando una maturità straordinaria. Vogliamo solo riabbracciarli, poi guideremo tutta la notte in direzione Napoli. Torneremo a casa, in una terra di pace".