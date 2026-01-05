Atterrato a Linate l'aereo di Stato con le vittime di Crans-Montana

MILANO, 05 GEN - È atterrato all'aeroporto militare di Milano Linate il volo di Stato che ha riportato in Italia cinque dei sei giovani italiani morti nella strage di Crans-Montana. I feretri appartengono ai due amici milanesi Achille Barosi e Chiara Costanzo, al bolognese Giovanni Tamburi e al genovese Emanuele Galeppini, che due cortei riporteranno nelle loro rispettive città. Il C130 con le salme proseguirà poi per l'Aeroporto di Ciampino Militare (31mo Stormo), per riportare a casa il romano Riccardo Minghetti. All'aeroporto militare di Linate sono presenti i genitori di Achille Barosi con amici di famiglia, mentre sull'aereo in arrivo dalla Svizzera ci sono, a quanto si apprende, i famigliari di Chiara Costanzo.