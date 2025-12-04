Giornale di Brescia
Atterraggio pesante per elicottero, occupanti estratti vivi

MILANO, 04 DIC - Atterraggio pesante per un elicottero questa mattina sulle montagne della Valmalenco, in provincia di Sondrio. Secondo quanto si apprende, quattro occupanti a bordo sarebbero stati estratti vivi e affidati ai medici del 118. Secondo le prime sommarie informazioni, l'incidente è avvenuto in una zona impervia al confine con la Svizzera.

MILANO

