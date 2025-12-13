Atterraggio di emergenza per un ultraleggero nella Laguna di Venezia

VENEZIA, 13 DIC - Un ultraleggero biposto ha effettuato un atterraggio di emergenza oggi pomeriggio nella laguna di Venezia su una lingua di terra dell'isola del Bacan, vicino a Sant'Erasmo, a causa di un problema tecnico. I due occupanti del velivolo, decollato dall'aeroporto Nicelli, sono illesi. La segnalazione è arrivata alla Sala operativa della Capitaneria di Porto di Venezia alle 15.47, da un'imbarcazione Actv in transito che aveva avvistato l'aeromobile in difficoltà. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera che ha raggiunto l'area alle 15.55, i vigili del fuoco e il Suem 118. I due passeggeri, che non presentavano traumi gravi, sono stati successivamente trasferiti tramite elicottero. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il velivolo ancorandolo al suolo per prevenire spostamenti dovuti all'innalzamento della marea serale. Le operazioni di recupero del velivolo sono programmate per domani.