Atterra sulle piste da sci in elicottero, imprenditore multato

BRESCIA, 13 DIC - Un anno fa era atterrato con l'elicottero sulle piste di Madonna di Campiglio, oggi si è ripetuto su quelle bresciane del Maniva: protagonista è l'imprenditore bresciano Bortolo Giorgio Oliva, 66 anni. Dopo aver "parcheggiato" l'elicottero direttamente sulla pista, senza avere le autorizzazioni, l'uomo ha indossato gli sci e ha iniziato una discesa, concedendosi una sciata prima di essere raggiunto e identificato dai Carabinieri intervenuti. Per la violazione riscontrata è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell'Enac, autorità competente in materia aeronautica, nonché la possibile sospensione del titolo di volo.