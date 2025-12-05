Attentato incendiario contro un assessore comunale in Sardegna

SINISCOLA, 05 DIC - Un incendio doloso ha distrutto nella notte un ufficio in via Nuoro a Siniscola, centro Sardegna. Nel mirino l'assessore comunale Antonello Fadda. "Buongiorno a tutti, dopo una notte che buona non lo è stata per niente. In particolare per la famiglia del nostro assessore Antonello Fadda, che nella tarda serata di ieri ha subito un attentato incendiario negli uffici di fronte alla chiesa del Rosario", scrive in una nota il sindaco Gian Luigi Farris. "Non so dirvi niente di più - aggiunge Farris - e non potrei per ovvi motivi - spiega il primo cittadino - Gli inquirenti sono al lavoro per capire, per identificare e speriamo, per consegnare quanto prima i colpevoli alla giustizia. Io, quale capo di questa comunità, posso solo dirvi quanto questa vicenda mi rattrista e mi preoccupa. Ma posso e voglio anche ribadire quanto ho detto nel recente passato davanti a fiamme ancora alte: non accetteremo questo andazzo. Non guarderemo inerti questo scempio - promette Farris - e non torneremo rassegnati nelle nostre case. La gente di Siniscola non accetterà che pochi delinquenti turbino e stravolgano la vita di una intera comunità. Alla famiglia Fadda - conclude il sindaco - voglio esprimere la solidarietà e la vicinanza mia e di tutta la giunta". Il fuoco è stato appiccato intorno alle 23.30, un quarto d'ora dopo sul posto è intervenuta una squadra del vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola. L'intervento tempestivo ha evitato che l'incendio si propagasse a tutto lo stabile. I primi rilievi hanno poi indicato la natura dolosa delle fiamme. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Budoni.