Attentato a Sidney, giornata di lutto nazionale in Australia

AA

(ANSA-AFP) - ROMA, 19 DIC - L'Australia osserverà una giornata di lutto nazionale domenica, una settimana dopo l'attacco che ha colpito una festa ebraica sulla spiaggia di Bondi, a Sydney. Lo ha annunciato il primo ministro australiano Anthony Albanese. "Questa giornata sarà l'occasione per stare al fianco della comunità ebraica, abbracciarla e condividere il dolore di tutti gli australiani", ha dichiarato. Inoltre Albanese ha annunciato un programma nazionale di ritiro delle armi da fuoco al fine di limitarne la circolazione: "I terribili eventi di Bondi dimostrano che dobbiamo ritirare più armi da fuoco dalle nostre strade". (ANSA-AFP).

