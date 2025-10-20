Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Attentato a Ranucci,analizzati video di decine di telecamere

FRAME Sigfrido Ranucci ospite di ‘In mezz’ora’ da Monica Maggioni
FRAME Sigfrido Ranucci ospite di ‘In mezz’ora’ da Monica Maggioni
AA

ROMA, 20 OTT - Passa attraverso l'analisi di decine di telecamere di sicurezza l'attività di indagine sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto la sera del 16 ottobre scorso all'esterno della sua abitazione di Pomezia, centro alle porte della Capitale. Su mandato dei pm dell'antimafia, i carabinieri di Frascati e Roma analizzeranno i video presenti non solo nella zona dove è avvenuta la deflagrazione che ha semidistrutto le due auto del conduttore di Report ma in un raggio ben più ampio. L'obiettivo è risalire all'auto e all'uomo incappucciato che alcuni testimoni oculari hanno visto nelle fasi precedenti e immediatamente successivi allo scoppio dell'ordigno rudimentale. Intanto la 500 trovata a poca distanza dall'abitazione di Ranucci e risultata rubata sarebbe stata sottratta ai proprietari nella zona di Ostia. Accertamenti sono in corso per verificare eventuali connessioni tra i due episodi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario