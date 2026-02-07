Giornale di Brescia
Attentato a generale a Mosca, 'ci sono due sospettati'

ROMA, 07 FEB - Ci sarebbero due sospettati per il tentato omicidio del numero due del servizio segreto militare russo (Gru) Vladimir Alekseyev, ieri a Mosca. Lo scrive Kommersant, precisando che uno dei due avrebbe sparato tre colpi di arma da fuoco al generale, colpendolo alla schiena perché il militare ha reagito prontamente, gettandosi a terra proteggendo testa e organi vitali. Secondo il quotidiano russo, che cita fonti vicine all'indagine, i due sospettati immortalati dalle videocamere di sorveglianza saranno presto interrogati. In caso di incriminazione finiranno domani in tribunale. Uno dei due sarebbe una donna.

