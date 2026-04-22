Attacco ucraino su Sebastopoli, abbattuti 15 droni

ROMA, 23 APR - Le forze russe di difesa aerea hanno respinto un attacco ucraino contro Sebastopoli, in Crimea. In totale sono stati abbattuti 15 droni. Lo ha comunicato - come riporta la Tass - il governatore Mikhail Razvozhayev precisando che gli obiettivi civili non hanno subito danni: "I nostri militari hanno nuovamente respinto l'attacco delle Forze Armate ucraine. In totale sono stati abbattuti 15 droni. Secondo le informazioni fornite dal Servizio di soccorso di Sebastopoli, nessun obiettivo civile in città è stato colpito", ha scritto sui social.