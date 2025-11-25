Giornale di Brescia
Attacco ucraino in regione Rostov, tre morti e otto feriti

ROMA, 25 NOV - Sono tre i morti nell'attacco lanciato nella notte con droni dalle forze armate ucraine sulla città portuale di Taganrog, nella regione di Rostov, nella Russia meridionale. Lo riferisce su Telegram il governatore della regione, Yuri Slyusar, aggiungendo che ci sono anche otto feriti. Le ultime due vittime sono morte in ospedale dopo il ricovero. Ad essere colpiti sono due condomini e un'abitazione privata.

