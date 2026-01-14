Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Attacco ucraino con droni su Rostov, quattro feriti

AA

ROMA, 14 GEN - E' di quattro feriti - tra cui un bambino di quattro anni - il bilancio di un attacco notturno con droni sulla città di Rostov sul Don, nel sud della Russia. Tutti e quattro sono stati trasportati all'ospedale di Rostov, dove stanno ricevendo cure mediche: secondo i medici le loro condizioni sono di media gravità". Diversi condomini sono stati danneggiati. Lo ha dichiarato - come riporta la Tass - il capo dell'amministrazione comunale Alexander Skryabin: "La parte occidentale della città è stata attaccata. Sono stati segnalati danni a diversi condomini. Inoltre, i detriti caduti dai droni hanno causato l'incendio di alcuni edifici in un sito industriale. Sono in corso gli sforzi per spegnere le fiamme", ha scritto su Telegram. Le forze armate ucraine hanno anche lanciato un attacco con droni sulla zona industriale di Nevinnomyssk, nella regione di Stavropol, dove è entrata in azione la difesa antiaerea.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario