Attacco ucraino con droni su Rostov, quattro feriti

ROMA, 14 GEN - E' di quattro feriti - tra cui un bambino di quattro anni - il bilancio di un attacco notturno con droni sulla città di Rostov sul Don, nel sud della Russia. Tutti e quattro sono stati trasportati all'ospedale di Rostov, dove stanno ricevendo cure mediche: secondo i medici le loro condizioni sono di media gravità". Diversi condomini sono stati danneggiati. Lo ha dichiarato - come riporta la Tass - il capo dell'amministrazione comunale Alexander Skryabin: "La parte occidentale della città è stata attaccata. Sono stati segnalati danni a diversi condomini. Inoltre, i detriti caduti dai droni hanno causato l'incendio di alcuni edifici in un sito industriale. Sono in corso gli sforzi per spegnere le fiamme", ha scritto su Telegram. Le forze armate ucraine hanno anche lanciato un attacco con droni sulla zona industriale di Nevinnomyssk, nella regione di Stavropol, dove è entrata in azione la difesa antiaerea.