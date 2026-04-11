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Attacco russo uccide due persone a Odessa prima della tregua pasquale

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KYIV, 11 APR - Due persone sono state uccise nella notte da un attacco russo contro una zona residenziale di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Lo hanno annunciato oggi le autorità regionali, a poche ore dall'inizio di una tregua decisa in occasione della Pasqua ortodossa. "Altre due persone ferite sono attualmente in ospedale" e "le infrastrutture civili hanno subito danni ingenti", in particolare edifici, una residenza universitaria e una scuola materna, ha aggiunto Serhii Lysak, capo dell'amministrazione militare della regione di Odessa, grande città portuale sul Mar Nero regolarmente presa di mira da Mosca.

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