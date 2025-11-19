Attacco russo su Kharkiv nella notte, 32 feriti
ROMA, 19 NOV - E' di 32 feriti - tra cui due bambini - il bilancio di un attacco notturno delle forze armate russe sulla città di Kharkiv, nel nord dell'Ucraina. Lo riferisce il Ministero degli interni ucraino. Sono stati lanciati numerosi droni che hanno provocato incendi in varie zone della città. Sono intervenute unità del Servizio di emergenza statale.
