Attacco russo con missili su Kharkiv, numerose esplosioni

ROMA, 26 NOV - Numerose esplosioni sono state sentite nella notte a Kharkiv e nei dintorni a seguito di un attacco missilistico lanciato dalle forze armate russe. Lo riferiscono media indipendenti su X. Si tratta di missili S-300 'terra-terra' provenienti dall'oblast di Belgorod, in Russia. "Il nemico ha lanciato attacchi missilistici alla periferia di Kharkiv. Le conseguenze dell'attacco sono in fase di chiarimento. Al momento, non si hanno informazioni sulle vittime" ha scritto su Telegram Oleh Syniehubov, governatore dell'oblast di Kharkiv. Alcune esplosioni sono state udite anche all'interno della città.