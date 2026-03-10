Giornale di Brescia
Attacco russo con droni su Kharkiv, cinque feriti tra cui un bambino

ROMA, 10 MAR - Le forze russe hanno attaccato Kharkiv nella notte, colpendo edifici residenziali, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda. Il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov ha affermato che "c'è stato un attacco da parte di un drone da combattimento nemico nel quartiere Industrialnyi, vicino ad alcuni condomini". Il capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Kharkiv Oleh Syniehubov ha aggiunto che dopo l'attacco "le auto e gli appartamenti ai piani inferiori dell'edificio hanno preso fuoco" e cinque persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino.

