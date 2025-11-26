Giornale di Brescia
Attacco notturno russo su Zaporizhia, 18 feriti

ROMA, 26 NOV - E' di 18 feriti - 12 donne e 6 uomini - il bilancio di un attacco notturno russo sulla città di Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Lo ha riferito su Telegram il governatore dell'oblast di Zaporizhia, Ivan Fedorov, precisando che sette edifici residenziali sono stati danneggiati. Sul posto stanno operando i medici del servizio di emergenza per prestare le cure ai feriti. Danni anche ad un dormitorio, ad un negozio, ad una stazione di servizio e ad un'attività commerciale.

