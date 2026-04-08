'Attacco mirato a Gaza', ucciso da drone israeliano un reporter di Al Jazeera

ROMA, 08 APR - Il corrispondente di Al Jazeera Mohammed Wishah è stato ucciso da un attacco di droni israeliani a Gaza. Lo riporta l'emittente televisiva del Qatar, aggiungendo che verranno forniti ulteriori dettagli a breve. Wishah "è stato preso di mira e brutalmente ucciso mentre guidava sulla strada principale di Gaza City", riferisce un giornalista dell'emittente da Gaza city, aggiungendo che con la sua uccisione il numero di giornalisti palestinesi uccisi da Israele dall'inizio della guerra nell'ottobre 2023 è salito a 262.