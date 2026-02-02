Attacco hacker all'università La Sapienza di Roma

ROMA, 02 FEB - Attacco degli hacker all'Università La Sapienza di Roma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un attacco ransomware che avrebbe colpito e bloccato diversi sistemi e servizi dell'ateneo. Gli esperti dell'agenzia per la Cybersicurezza nazionale sono al lavoro con i tecnici dell'Università per cercare di ripristinare i server