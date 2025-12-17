Giornale di Brescia
Italia e Estero

Attacco hacker a una nave Gnv, fermato un secondo marinaio in Italia

GENOVA, 17 DIC - C'è un secondo marinaio fermato per l'attacco informatico sulla nave Fantastic della Gnv. La Procura di Genova ha disposto il fermo di un cittadino lettone che si trovava sul territorio italiano indicato come secondo responsabile dell'attacco hacker. Il fermo è stato convalidato oggi ed è stata emessa custodia cautelare. L'uomo è stato fermato mentre era a bordo di una nave a Napoli. Il giudice partenopeo ha convalidato il fermo e, dopo avere dichiarato incompetenza territoriale, ha trasmesso gli atti ai colleghi genovesi.

Argomenti
GENOVA

