Attacco hacker a infrastrutture Pa, indaga l'Antiterrorismo di Roma

ROMA, 05 MAG - I pm dell'Antiterrorismo di Roma hanno aperto un fascicolo di indagine in relazione ai presunti attacchi da parte di hacker cinesi a Sistemi Informativi, la società di Ibm che in Italia gestisce l'infrastruttura tecnologica per la Pubblica amministrazione e le grandi aziende. Nel procedimento si ipotizza il reato di accesso abusivo a sistema informatico. A colpire potrebbe essere stato la crew cinese Salt Typhoon. I magistrati, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, attendono una prima informativa dalle forze dell'ordine a cui sono state delegate le indagini. Oltre ai tecnici della stessa Azienda è lavoro anche un team dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per la verifica di quanto accaduto, la bonifica ed il ripristino della funzionalità dei sistemi.