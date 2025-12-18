Giornale di Brescia
Attacco con droni colpisce una nave russa a Rostov, due morti

ROMA, 18 DIC - E' di due morti il bilancio dell'attacco ucraino lanciato con droni su una nave cargo nel porto di Rostov, in Russia. Le vittime sono due membri dell'equipaggio mentre altri tre sono rimasti feriti. Lo ha riferito il governatore regionale Yuri Slyusar su Telegram. L'attacco ha provocato un incendio che è stato spento dai servizi di emergenza. A Bataysk, invece, sette persone sono rimaste ferite dai droni e una di queste è morta.

