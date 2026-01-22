Attacco con coltello a manifestazione curda ad Anversa, 6 feriti e 4 arresti

ROMA, 22 GEN - Sei persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco con coltello nel corso di una manifestazione curda ad Anversa. Lo riporta la radio belga Rtbf. Tutte le vittime sono state portate in ospedale e "due sono attualmente in condizioni critiche", ha dichiarato un portavoce della polizia. Quattro sospettati sono stati arrestati. Secondo i primi accertamenti, si erano infiltrati tra la folla dei manifestanti. Sono in corso indagini approfondite, inclusa la ricerca di prove. Il movente dell'aggressione è ancora da accertare.