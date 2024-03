Attacco a una pattuglia Unifil in Libano, militari illesi

Si è conclusa a Beirut la missione straordinaria dei caschi blu dell'Onu, da decenni schierati nel sud del Libano a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele, impegnati da tre settimane nella rimozione dei detriti del porto di Beirut, devastato dall'esplosione del 4 agosto, nella quale sono morte 200 persone, 23 ottobre 2020. ANSA/ US UNIFIL +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++