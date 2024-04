Attacco a Londra, morto un tredicenne

(FRAME) Un fermo immagine tratto da un video diffuso dalla BBC mostra un uomo con il coltello, poi arrestato, a Londra, 30 aprile 2024. ANSA/BBC ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK