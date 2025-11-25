Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Attacco a Kiev, bilancio di un morto e sette feriti

AA

ROMA, 25 NOV - Si è aggravato il bilancio dell'attacco notturno su Kiev lanciato dalle forze armate russe. Finora - come comunicato su Telegram dal capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Tymur Tkachenko - ci sono sette feriti e un morto. L'attacco - con droni e razzi - ha colpito edifici residenziali nei quartieri Pecherskyi e Dniprovskyi, causando incendi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario