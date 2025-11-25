Attacco a Kiev, bilancio di un morto e sette feriti

ROMA, 25 NOV - Si è aggravato il bilancio dell'attacco notturno su Kiev lanciato dalle forze armate russe. Finora - come comunicato su Telegram dal capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Tymur Tkachenko - ci sono sette feriti e un morto. L'attacco - con droni e razzi - ha colpito edifici residenziali nei quartieri Pecherskyi e Dniprovskyi, causando incendi.