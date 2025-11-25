Attacco a Kiev, almeno sei i morti

ROMA, 25 NOV - Nel quartiere Svyatoshynskyi di Kiev, a seguito di un attacco russo, secondo i dati preliminari, sono morte quattro persone. Come riporta Ukrinform, lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev Timur Tkachenko. Come riportato sempre da Ukrinform, nella notte scorsa le forze russe hanno lanciato un attacco aereo combinato contro l'Ucraina utilizzando missili da crociera e balistici, nonché droni d'attacco. In precedenza, Kiev aveva segnalato due morti e nove feriti. Tkachenko afferma che "nel luogo nel distretto di Svyatoshyn ci sono 4 morti e almeno 3 feriti". Secondo il Servizio di emergenza statale, un edificio residenziale di 22 piani è stato colpito poi nel distretto di Pechersk, con danni ai piani dal 4° all'8°. Nel quartiere Dniprovskyi invece è stato colpito un edificio di 9 piani. Gli incendi ai piani 5-8 sono stati spenti e sono in corso i lavori di smantellamento delle strutture e di ricerca delle possibili vittime.