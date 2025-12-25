Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Attacchi russi su Odessa, almeno 1 morto

AA

ROMA, 25 DIC - E' di un morto e diversi feriti il bilancio dell'attacco russo nel corso della notte contro le infrastrutture portuali nella regione di Odessa. Lo riferiscono i media di Kiev, precisando che l'attacco ha causato danni ai locali amministrativi, produttivi e di stoccaggio. I bombardamenti russi sul Paese hanno causato blackout nella regione e in quelle di Chernihiv, Sumy, Dnipropetrovsk e Kharkiv.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario