Attacchi russi su Odessa, almeno 1 morto

ROMA, 25 DIC - E' di un morto e diversi feriti il bilancio dell'attacco russo nel corso della notte contro le infrastrutture portuali nella regione di Odessa. Lo riferiscono i media di Kiev, precisando che l'attacco ha causato danni ai locali amministrativi, produttivi e di stoccaggio. I bombardamenti russi sul Paese hanno causato blackout nella regione e in quelle di Chernihiv, Sumy, Dnipropetrovsk e Kharkiv.