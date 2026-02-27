Attacchi israeliani su Gaza, almeno cinque morti

(ANSA-AFP) - GAZA, 27 FEB - E' di almeno cinque morti il bilancio di alcuni attacchi da parte di Israele su Gaza. Lo ha comunicato il Ministero della Protezione civile della città palestinese secondo cui un attacco aereo ha ucciso almeno due persone nella zona centrale di Gaza e un attacco con droni nella parte meridionale della Striscia ha causato la morte di tre persone. (ANSA-AFP).