Atreju chiude con Meloni, alla kermesse anche Giambruno con Ginevra

ROMA, 14 DIC - Ultima giornata coi leader del centrodestra insieme per Atreju, la kermesse di Fdi in corso da 9 giorni a Roma. Tutto esaurito in sala già di prima mattina: sul palco si alterneranno Antonio De Poli, segretario Udc, Maurizio Lupi (Noi Moderati), e i leader di Lega e Forza Italia Matteo Salvini e Antonio Tajani. Chiuderà Giorgia Meloni, già in platea per ascoltare il primo intervento del presidente di Ecr party, Mateusz Morawiecki. Dopo una passeggiata per il villaggio allestito a Castel Sant'Angelo sono entrati in sala anche Andrea Giambruno, ex compagno della premier, e la figlia Ginevra. La premier è entrata nella sala principale della kermesse dove prenderà la parola in tarda mattinata. Meloni è stata accolta da un applauso e dal coro 'Giorgia, Giorgia'. Ha salutato la platea mandando un bacio e ha preso posto in prima fila insieme al responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli.