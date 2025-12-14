Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Atreju chiude con Meloni, alla kermesse anche Giambruno con Ginevra

AA

ROMA, 14 DIC - Ultima giornata coi leader del centrodestra insieme per Atreju, la kermesse di Fdi in corso da 9 giorni a Roma. Tutto esaurito in sala già di prima mattina: sul palco si alterneranno Antonio De Poli, segretario Udc, Maurizio Lupi (Noi Moderati), e i leader di Lega e Forza Italia Matteo Salvini e Antonio Tajani. Chiuderà Giorgia Meloni, già in platea per ascoltare il primo intervento del presidente di Ecr party, Mateusz Morawiecki. Dopo una passeggiata per il villaggio allestito a Castel Sant'Angelo sono entrati in sala anche Andrea Giambruno, ex compagno della premier, e la figlia Ginevra. La premier è entrata nella sala principale della kermesse dove prenderà la parola in tarda mattinata. Meloni è stata accolta da un applauso e dal coro 'Giorgia, Giorgia'. Ha salutato la platea mandando un bacio e ha preso posto in prima fila insieme al responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario