Assoutenti, dal 16 maggio targa e assicurazione obbligatori per monopattini

ROMA, 18 MAR - A partire dal prossimo 16 maggio diventano obbligatori targa e assicurazione per i monopattini elettrici circolanti in Italia. Lo ricorda Assoutenti dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto che disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione "prevalentemente elettrica". "In base a tale provvedimento potranno accedere alla piattaforma i cittadini, tramite Spid di secondo livello (nome utente e password più un codice temporaneo Otp via app o Sms) o carta di identità elettronica, attraverso il portale dell'automobilista. Su tale piattaforma sarà possibile presentare istanza per l rilascio della targa, prenotare il ritiro del contrassegno presso gli uffici della motorizzazione o degli studi di consulenza automobilistica, comunicare furti o smarrimenti della targa o richiederne la cancellazione". "Il contrassegno identificativo dei monopattini non sarà legato al mezzo, ma al proprietario e dovrà essere installato sul parafango posteriore del mezzo o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. Il costo della targa (da pagare tramite sistema PagoPa) è fissato in 8,66 euro". E con l'entrata in vigore della targa scatterà anche l'obbligo di assicurazione per i monopattini: una copertura che riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, e il cui costo varia dai 25 ai 150 euro all'anno, a seconda del tipo di polizza e delle garanzie aggiuntive scelte. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di targa o di assicurazione, il proprietario del monopattino incorre in una sanzione che va dai 100 ai 400 euro", evidenzia Assoutenti.