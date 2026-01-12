Giornale di Brescia
Assolto ex consigliere comunale di Catanzaro Domenico Tallini

CATANZARO, 12 GEN - L'ex consigliere comunale di Catanzaro Domenico Tallini é stato assolto, "perché il fatto non sussiste", nel processo di secondo grado in cui erano stati riuniti i procedimenti denominati "Multopoli" e "Catanzaropoli" incentrati su presunti illeciti nella gestione dell'Amministrazione comunale e nell'annullamento di contravvenzioni per violazioni del Codice stradale. La sentenza é stata emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro, presieduta da Giancarlo Bianchi. In primo grado Tallini era stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione. I giudici d'appello hanno confermato, inoltre, le assoluzioni dell'ex assessore comunale al Personale Massimo Lomonaco e del vigile Rocco Cristallo. Assolto anche l'ex comandante dei vigili urbani, Giuseppe Antonio Salerno, che in primo grado era stato condannato ad otto mesi. Pena ridotta da tre anni a otto mesi per il colonnello Salvatore Tarantino, ufficiale dei vigili urbani. Tarantino è stato assolto da due reati perché il fatto non sussiste, mentre per un terzo é stata dichiarata la prescrizione.

CATANZARO

