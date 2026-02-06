Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Associazioni stampa argentina critiche sul 'ministero della Verità' di Milei

AA

BUENOS AIRES, 06 FEB - La decisione del governo argentino di Javier Milei di creare un 'Ufficio contro la disinformazione' per 'smascherare operazioni dei media e dell'opposizione' ha destato la preoccupazione delle principali associazioni della stampa locale. Il Foro del giornalismo argentino (Fopea) avverte in una nota che "il tentativo del Governo di stabilire una verità ufficiale indiscutibile si scontra frontalmente con l'essenza di una società libera". Fopea sottolinea quindi "la gravità istituzionale che rappresenta la creazione di un tribunale della verità da parte dello Stato" e del fatto che "risorse pubbliche vengano utilizzate per monitorare, prendere di mira e stigmatizzare il giornalismo dissidente o critico". Allo stesso modo l'Associazione delle entità giornalistiche che racchiude le principali testate (Adepa) ha manifestato "inquietudine per il potenziale utilizzo che potrebbe avere il nuovo organismo approvato dal potere esecutivo". L'ultimo rapporto della ong Human Right Watch sull'Argentina segnala il "clima di aggressione contro la stampa promosso dal governo di Javier Milei" e afferma che "il presidente e alti funzionari governativi hanno utilizzato spesso una retorica ostile per stigmatizzare i giornalisti". Hrw ricorda che "lo stesso Milei ha ripetutamente affermato che gli argentini 'non odiano abbastanza i giornalisti' accusando molti di questi, senza prove, di aver accettato tangenti".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BUENOS AIRES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario