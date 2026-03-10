Giornale di Brescia
Associazione Felicita, no all'archiviazione dell'inchiesta sul Trivulzio

MILANO, 10 MAR - L'associazione Felicita e i familiari degli anziani morti per Covid al Pio Albergo Trivulzio non vogliono che venga archiviata l'inchiesta e quindi presenteranno opposizione alla richiesta fatta dalla Procura di Milano nei giorni scorsi chiedendo al gip di disporre l'imputazione coatta di Giuseppe Calicchio, l'ex dg del Pat accusato di omicidio ed epidemia colposi e di violazione delle regole sulla sicurezza. "La richiesta di archiviazione - ha spiegato il presidente dell'associazione Alessandro Azzoni - è per noi incomprensibile alla luce dei risultati della perizia disposta dal Giudice, che ha evidenziato numerose e gravi condotte colpose. I risultati meritano di essere valutati in sede processuale". "Le famiglie delle vittime chiedono da anni che su quanto accaduto venga fatta piena luce. Per questo i familiari, insieme all'Associazione Felicita, presenteranno opposizione alla richiesta di archiviazione chiedendo al GIP l'imputazione coatta dell'indagato. Dopo anni di attesa - ha ribadito- riteniamo necessario che le responsabilità emerse vengano accertate in un processo e continueremo a sostenere con determinazione l'azione dei familiari affinché verità e giustizia non vengano archiviate insieme a questa vicenda".

