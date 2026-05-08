Assistente di volo Klm negativa al test per l'hantavirus

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 08 MAG - Una assistente di volo della compagnia aerea Klm, che presentava sintomi lievi di hantavirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. "Abbiamo ricevuto notifica tramite il nostro referente per il Regolamento Sanitario Internazionale (Rsi) che il suo test è risultato negativo", ha dichiarato una portavoce dell'Oms. L'assistente di volo era entrata in contatto con un passeggero olandese della nave da crociera, che era stato fatto scendere da un aereo Klm ed è poi deceduto a causa del virus in Sudafrica. (ANSA-AFP).