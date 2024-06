Assifero, 'sistema diritti e innovazione nel welfare'

GENOVA, 13 GIU - Assemblea nazionale di Assifero, la rete che riunisce oltre 170 tra le principali fondazioni private ed enti filantropici italiani, a Genova per presentare tra l'altro i dati del bilancio sociale. Oltre 400 milioni di euro è il volume stimato delle risorse mobilitate nel 2023 dagli associati: che coinvolgono complessivamente oltre 35mila volontari, 2200 dipendenti e collaboratori, e oltre 1000 membri di Consigli di amministrazione. Povertà educativa, diseguaglianze, giustizia sociale, inclusione, rigenerazione urbana, arte e cultura, ma anche cambiamenti climatici sono i temi su cui si concentrano in particolare i progetti. Al centro dell'assemblea, giunta alla ventunesima edizione, il tema 'un'Italia più vicina, che alimenta la fiducia e rafforza la coesione sociale'. "Assifero è consapevole del proprio ruolo per il Paese, e guarda al futuro con un forte senso di responsabilità. Non soltanto per la quantità delle risorse erogate, quanto per la qualità con la quale si traducono in economia e coesione sociale", ha detto Stefania Mancini, presidente di Assifero, inaugurando l'evento. La filantropia strategica "invoca un sistema di diritti e dignità per le persone, ma anche innovazione nei sistemi di welfare". Durante l'assemblea, come tradizione, è stata posizionata la 'Future chair', una sedia vuota simbolo dell'impegno per la promozione della presenza di under35 nei vertici della filantropia e della classe dirigente del Paese. Ad accogliere Assifero a Genova, importanti associati come Fondazione Edoardo Garrone, Costa Crociere Foundation, Fism - Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, Flying Angels Foundation e Fondazione Passadore 1888.