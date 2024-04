Assessore ucciso nel Lecchese, Biffi resta in carcere

MILANO, 24 APR - Il gip di Lecco ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Luciano Biffi, l'uomo che domenica scorsa ha ucciso a colpi di falcetto il vicino di casa e assessore Pierluigi Beghetto per questioni di vicinato a Esino Lario (Lecco). Il gip ha convalidato l'arresto per omicidio ma non con le aggravanti della premeditazione e delle sevizie come configurato dalla Procura.