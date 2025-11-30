Assessore Sicurezza Avezzano, 'chi delinque va rimpatriato'

AVEZZANO, 30 NOV - "Chi delinque va rimpatriato": è la proposta dell'assessore alla Sicurezza di Avezzano (L'Aquila), l'avvocata Cinzia Basilico (Lega), dopo le nuove spaccate registrate nella notte ai danni di attività del centro. Al centro di un ennesimo raid c'è uno straniero, già noto alle forze dell'ordine, indicato come autore dei fatti assieme a due complici. Per Basilico il nodo sono norme e strumenti che non riescono a fermare chi, nonostante una lunga lista di reati, continua a colpire. "Resta l'amaro in bocca - aggiunge - per un sistema che non tutela né loro né i cittadini, che si ritrovano queste persone in libertà il giorno dopo". Sul piano operativo l'assessore rivendica il lavoro sul controllo del territorio: grazie alla sala operativa interconnessa della polizia locale e alla rete di videosorveglianza comunale, i presunti responsabili vengono individuati in tempi rapidi. La vicenda riaccende il dibattito nazionale per la storia giudiziaria del principale indagato: reati e denunce nel 2024, la dichiarazione di "incompatibilità con il regime carcerario", i ripetuti rilasci, il passaggio in comunità di recupero e il nuovo coinvolgimento nei raid in centro a poche settimane dall'uscita. Da qui la richiesta di intervenire sulle norme che riguardano immigrazione e trattenimento dei richiedenti asilo. "Bisogna inasprire le normative sull'immigrazione ed estendere il trattenimento dei richiedenti asilo nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr)", afferma Basilico, collegando il caso locale alla linea della Lega su forze dell'ordine e sicurezza. Nel mirino anche la gestione dei soggetti con gravi patologie psichiatriche ritenuti non compatibili con il carcere. La proposta politica, sintetizza l'assessore, va dal rimpatrio di chi delinque a un uso più esteso dei Cpr, fino al potenziamento di organici e risorse per le forze dell'ordine.