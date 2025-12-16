Assessore Roma, 'Fontana di Trevi a pagamento? Ci stiamo ragionando'

ROMA, 16 DIC - A Fontana di Trevi "vogliamo fare cose rivoluzionarie, come creare una fila ordinata per entrare ed uscire ed evitare che si porti del cibo all'interno. Stiamo facendo una sperimentazione che sta andando molto bene e poi vediamo. Chiaramente se si vuol passare sulla piazza lo si può fare liberamente". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l'assessore al Turismo Alessandro Onorato, a proposito delle indiscrezioni di stampa secondo cui il celebre monumento diventerà, a breve, a pagamento per i turisti, non per i romani. L'area interessata sarebbe quella dei gradini intorno alla fontana. "Si, una sorta di anfiteatro. Stiamo ragionando col sindaco cosa fare, l'idea potrebbe essere quella di introdurre un ticket per i non residenti, ci stiamo ragionando". Le indiscrezioni parlano di un avvio dal 7 gennaio. "E' vero - ha detto l'assessore - che stiamo ragionando su questa cosa ed è verosimile che a breve si possa introdurre un nuovo meccanismo, vediamo, questo lo dirà il sindaco, ora facciamo passare l'anno. Ma voglio chiarire che nessuno vuole innalzare cancellate o cose strane, a differenza di quanto ho letto oggi". E' però vero che volete mettere un ticket? "Qualora si volesse accedere ai gradini del monumento stiamo definendo un meccanismo di accesso tramite il pagamento di un biglietto, cosa che mi pare veramente super logica. Se fontana di Trevi fosse in America o in qualunque altro luogo europeo ti avrebbero fatto pagare 50 euro". C'è chi ha detto che 2 euro di biglietto sia anche poco. "Due euro può essere una cifra accettabile? "Mi sembra il minimo che si possa fare".