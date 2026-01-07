Assessore Milano assolto per 2 morti sulle ciclabili, 'piste regolari'

MILANO, 07 GEN - Non ha violato "regole cautelari relative all'attività organizzativa o decisionale" e "poteva legittimamente confidare che gli uffici tecnici a cui era stata affidata la pratica si sarebbero conformati", così come "effettivamente è stato", alle "regole precauzionali specifiche e ai più generali canoni di diligenza, prudenza e perizia". Così il gup di Milano Alberto Carboni motiva la doppia assoluzione, decisa il 17 dicembre, per Marco Granelli, assessore comunale alla Cura del territorio che era finito imputato per concorso in due omicidi stradali in qualità di ex assessore alla Mobilità per presunte irregolarità nella realizzazione di piste ciclabili per due morti in incidenti stradali. "Il fatto non sussiste", ha stabilito il gup non riconoscendo un concorso di colpa nelle morti né per l'assessore, né per tre dirigenti di Palazzo Marino portati a processo. Si trattava del caso del 20 aprile 2023 di Cristina Scozia, 39enne che era in bici tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, vicino al Palazzo di Giustizia, travolta e uccisa da una betoniera, e di quello di Veronica D'Incà, 38 anni, in bicicletta su una ciclabile in viale Brianza, zona piazzale Loreto, investita da un camion il primo febbraio 2023. Nelle motivazioni delle due sentenze il giudice, in sostanza, chiarisce che le due ciclabili erano a norma, smontando le contestazioni della Procura. Il gup non condivide "l'assunto" dei pm secondo cui, nel caso di via Sforza, ad esempio, "il Comune di Milano avrebbe avuto l'obbligo, pur in assenza di qualsiasi disposizione normativa in tal senso e di particolari situazioni di allarme derivanti dal caso concreto, di predisporre un semaforo con tempistica specializzata". Le problematiche di questo incrocio "non differiscono - si legge - da quelle che contraddistinguono tutte le migliaia di incroci" in Italia. L'adozione della "cautela pretesa nel capo di imputazione", scrive il gup, "se applicata in modo coerente su tutti gli incroci analoghi, avrebbe implicazioni devastanti sulla generale viabilità cittadina, atteso che l'inserimento di un tempo semaforico autonomo per le bicilette in centinaia (se non in migliaia) di incroci analoghi aumenterebbe in modo esponenziale i tempi di percorrenza".