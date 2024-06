Assemblea Osa, 'sicurezza e sviluppo decisivi per la democrazia'

ASUNCION, 27 GIU - La centralità della sicurezza e dello sviluppo economico come fattori decisivi per il rafforzamento delle democrazie. Questi i punti principali che il presidente del Paraguay, Santiago Peña, ha evidenziato nel discorso di apertura della seduta plenaria della 54ma assemblea dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) in corso di svolgimento ad Asuncion. "Viviamo in un continente che gode di pace ma questo non significa che non abbiamo sfide da affrontare. La minaccia del crimine organizzato transnazionale travalica le frontiere e mette in pericolo le nostre democrazie erosionando la fiducia della cittadinanza nelle istituzioni destinate a proteggerla", ha affermato Peña. Il presidente del Paraguay ha invitato tuttavia a non cedere a tentazioni autoritarie nella lotta contro il crimine organizzato. "Contro questo flagello si può lottare con più democrazia", ha detto. Peña ha quindi sottolineato l'importanza dello sviluppo economico sostenibile per assicurare il rafforzamento della democrazia. "La prosperità è la politica sociale più efficace e il principale nemico del crimine e della divisione", ha affermato. Una menzione speciale è stata fatta anche al tentativo di golpe in Bolivia la cui notizia ha fatto irruzione ieri nel pieno svolgimento dei lavori dell'Assemblea. "Condanniamo energicamente qualsiasi tentativo di sovvertimento dell'ordine legalmente costituito e sosteniamo il governo legittimo della Bolivia", ha detto Peña, che ha quindi ricordato il "ruolo fondamentale dell'Osa nella difesa della democrazia in tutta la regione". All'assemblea dell'Osa, che si chiuderà il 28 giugno con la seduta conclusiva dei ministri degli Esteri dei 35 stati aderenti, partecipa anche l'Italia come membro osservatore permanente.