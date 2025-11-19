Giornale di Brescia
Assemblea Onu adotta risoluzione Italia su tregua olimpica

NEW YORK, 19 NOV - L'Assemblea Generale dell'Onu ha adottato per consenso la risoluzione introdotta dall'Italia con cui i Paesi membri rinnovano il sostegno alla tregua olimpica durante i Giochi Olimpici e Paralimpici. "A nome dell'Italia, presento la bozza di risoluzione per costruire un mondo migliore e pacifico attraverso lo sport e l'ideale olimpico. In un momento di crescente discordia e conflitto, lo sport e i Giochi Olimpici possono rappresentare un faro di speranza. Un'alternativa alla rivalità e alla divisione", ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò.

